Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Після того, як російські ракети влучили в житлові будинки, на місце вирушила група швидкого реагування “Луганськ-1” і на одній з вулиць виявила тіла хлопчиків 11 та 14 років. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років отримали поранення.

Фото: Сергій Гайдай

Гайдай також голосив, що нині уражені російськими солдатами території оглядають правоохоронці, тому кількість жертв може бути більше.