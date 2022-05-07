Російські війська 7 травня обстріляли з РСЗВ "Град" житловий сектор Привілля (Луганщина), вбивши у такий спосіб 2 дітей. Ще 2 неповнолітніх та жінка отримали поранення.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Після того, як російські ракети влучили в житлові будинки, на місце вирушила група швидкого реагування “Луганськ-1” і на одній з вулиць виявила тіла хлопчиків 11 та 14 років. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років отримали поранення.

Гайдай також голосив, що нині уражені російськими солдатами території оглядають правоохоронці, тому кількість жертв може бути більше.