Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Після того, як російські ракети влучили в житлові будинки, на місце вирушила група швидкого реагування “Луганськ-1” і на одній з вулиць виявила тіла хлопчиків 11 та 14 років. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років отримали поранення.
Гайдай також голосив, що нині уражені російськими солдатами території оглядають правоохоронці, тому кількість жертв може бути більше.
- Нагадаємо, сьогодні, 7 травня 2022 року, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.
- Росіяни 6 травня депортували з Маріуполя до фільтраційного табору Безіменного 373 людей.