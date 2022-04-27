Звірства росіян у Бучі були цілеспрямованими. Солдати РФ перед убивствами цивільного населення складали поіменні списки тих, хто "підлягає ліквідації".

Про це сповістив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

За словами мера, цілком імовірно, що ці списки росіянам допомагали складати колаборанти, оскільки окрім імен у них позначені й домашні адреси. Серед них були учасники АТО/ООС, також і волонтери та активісти.

“Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина”,- заявив Анатолій Федорук.

Ба більше, у списку було і прізвище самого мера, а також інших депутатів Бучанської міської ради.