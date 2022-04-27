Про це сповістив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
За словами мера, цілком імовірно, що ці списки росіянам допомагали складати колаборанти, оскільки окрім імен у них позначені й домашні адреси. Серед них були учасники АТО/ООС, також і волонтери та активісти.
“Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина”,- заявив Анатолій Федорук.
Ба більше, у списку було і прізвище самого мера, а також інших депутатів Бучанської міської ради.
“Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживала, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ – ред.) задовольняли себе тими, хто залишився”, – додав міський голова.
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