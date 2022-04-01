Українські розвідники фіксують непоодинокі випадки, коли російські окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Мешканці села Новий Биків, що на Чернігівщині, розповіли розвідникам, як російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета подібних дій, як вважають у ГУР – “підстрахувати” колони військової техніки РФ на марші.

Ба більше, ЗС РФ використовують дітей як заручників, аби мешканці села не видавали координат переміщення ворога українським захисникам.

Розвідники наголошують, що подібні “прикриття” фіксуються вже не вперше. Росіяни вдаються до подібних злочинних дій також у Сумській, Київській, Чернігівській і Запорізькій областях.