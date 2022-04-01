Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Мешканці села Новий Биків, що на Чернігівщині, розповіли розвідникам, як російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета подібних дій, як вважають у ГУР – “підстрахувати” колони військової техніки РФ на марші.
Ба більше, ЗС РФ використовують дітей як заручників, аби мешканці села не видавали координат переміщення ворога українським захисникам.
Розвідники наголошують, що подібні “прикриття” фіксуються вже не вперше. Росіяни вдаються до подібних злочинних дій також у Сумській, Київській, Чернігівській і Запорізькій областях.
“Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксують українська сторона та міжнародні інституції. Інформацію про кожен із них буде передано до міжнародних кримінальних судів”, – зазначили у Генеральному управлінні розвідки МО України.
- Нагадаємо, солдати РФ перешкоджають евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська “пропонують” виїжджати в окупований Крим.
- Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що російські окупанти відходять з області. Водночас він попередив місцевих жителів, що залишаються загрози ракетних та авіаударів.
- Відомо, що через постійні обстріли з боку російських солдатів у Чернігові загинуло щонайменше 350-400 людей. Проте, як наголосив мер міста Владислав Атрошенко, це ще не остаточні дані.