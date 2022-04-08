Солдати російської армії зупинили колону автобусів із гуманітарною допомогою, які рухалися в бік окупованого Мелітополя, та викрали їх.

Про це сповістив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За словами Старуха, декілька автобусів мали спочатку передати мешканцям окупованого російською армією Мелітополя гуманітарні вантажі, а потім – евакуювали б частину людей на підконтрольні ЗСУ території.

Втім, на одному з блокпостів ЗС РФ зупинили колону та викрали автобуси.