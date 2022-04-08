Про це сповістив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За словами Старуха, декілька автобусів мали спочатку передати мешканцям окупованого російською армією Мелітополя гуманітарні вантажі, а потім – евакуювали б частину людей на підконтрольні ЗСУ території.

Втім, на одному з блокпостів ЗС РФ зупинили колону та викрали автобуси.

“Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти (російські військові – Ред.) “конфіскували””, — заявив Олександр Старух.