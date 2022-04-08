Про це сповістив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
За словами Старуха, декілька автобусів мали спочатку передати мешканцям окупованого російською армією Мелітополя гуманітарні вантажі, а потім – евакуювали б частину людей на підконтрольні ЗСУ території.
Втім, на одному з блокпостів ЗС РФ зупинили колону та викрали автобуси.
“Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти (російські військові – Ред.) “конфіскували””, — заявив Олександр Старух.
- Нагадаємо, солдати РФ перешкоджають евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська “пропонують” виїжджати в окупований Крим.
- Окупанти хочуть змусити вчителів у тимчасово окупованому Мелітополі через страх розпочати навчальний процес. Раніше вони викрали очільницю управління освіти міської ради Ірину Щербак.