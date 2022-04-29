Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері національного телемарафону.
За словами Маляр, відповідні дії ворожої армії пов’язані з тим, що РФ намагається під час бойових дій використовувати саме вертолітну авіацію – як ударну, так і транспортну. Ба більше, про зміцнення цілей РФ свідчить призначення Олександра Дворнікова керівником воєнної агресії.
Також Ганна Маляр додала, що в Росії порушено низку кримінальних справ проти військових, які не “впоралися з поставленими завданнями”.
- Нагадаємо, в окупованій Киселівці відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національностей. В нічному інциденті відзначились понад 50 учасників з кожного боку.
- Також за інформацією Генерального управління розвідки Міністерства оборони України, у Новоайдарі (Луганщина) знайдено вбитим Павла Шароградського — місцевого колаборанта.