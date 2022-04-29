Російська армія змінює тактику ведення війни проти України та активно будує вертолітні майданчики на тимчасово окупованих територіях.

Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері національного телемарафону.

За словами Маляр, відповідні дії ворожої армії пов’язані з тим, що РФ намагається під час бойових дій використовувати саме вертолітну авіацію – як ударну, так і транспортну. Ба більше, про зміцнення цілей РФ свідчить призначення Олександра Дворнікова керівником воєнної агресії.

Також Ганна Маляр додала, що в Росії порушено низку кримінальних справ проти військових, які не “впоралися з поставленими завданнями”.