У Рубіжному російські окупанти погрожують вбивати дітей, якщо їхні матері не будуть шпигувати. Вони змушують жінок розвідувати місцезнаходження українських військових.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

Російські солдати утримують неповнолітніх. А жінок, їхніх матерів змушують йти на позиції українських військових. Окупанти відправляють їх під тим приводом, що їм нібито необхідна гуманітарна допомога. Повертатися ж вони мають, взявши гуманітарні набори чи продукти. Якщо жінки цього не зроблять, то дітей, яких заздалегідь викрали російські військові, погрожують розстріляти.

Сергій Гайдай зазначив, що тривають позиційні бої в Рубіжному. Українські захисники успішно відбивають атаки окупантів та не дають ворогу просунутися вглиб міста.