Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.
Російські солдати утримують неповнолітніх. А жінок, їхніх матерів змушують йти на позиції українських військових. Окупанти відправляють їх під тим приводом, що їм нібито необхідна гуманітарна допомога. Повертатися ж вони мають, взявши гуманітарні набори чи продукти. Якщо жінки цього не зроблять, то дітей, яких заздалегідь викрали російські військові, погрожують розстріляти.
Сергій Гайдай зазначив, що тривають позиційні бої в Рубіжному. Українські захисники успішно відбивають атаки окупантів та не дають ворогу просунутися вглиб міста.
- Нагадаємо, у Маріуполі окупаційні війська РФ не дають їжу чоловікам, поки вони не почнуть за неї працювати. Місцевих жителів змушують розбирати завали від російського бомбардування та облаштовувати братські могили.
- Також російські окупанти та колаборанти підірвалися у мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на “нараду”. Вибух, ймовірно, стався внаслідок недотримання правил технічної безпеки та витоку газу.
- У Маріуполі окупаційні війська планують розселити мирних жителів у будинках, які вцілили після російського бомбардування. Вони намагаються переконати маріупольців, які виїхали з блокадного міста, повернутися.