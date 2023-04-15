Росіянки, які працюють на спецслужби РФ використовують додаток для знайомств Tinder, аби вербувати німецьких політиків та військових. Зокрема, вони намагаються дізнатися інформацію про війну в Україну.

Про це повідомляє видання Die Welt, посилаючись на заяву Служби військової контррозвідки Німеччини.

Як пише Die Welt, “все починається зі скайпу”. Завдяки цьому платформа знайомств у Німеччині намагається залучити людей. Просто проведіть праворуч по екрану мобільного телефону, де вже чекає партнер вашої мрії або російські спецслужби.

Представники контррозвідки заявили, що російські шпигунки починають спілкуватися та призначають побачення політикам та співробітникам Бундесверу в Tinder.

“Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесверу, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх”, — говорять у Службі військової контррозвідки Німеччини.

Зокрема, росіяни намагаються дізнатися інформацію щодо війни в Україні. Обговорення вже порушили на спеціальній нараді у Німеччині, де взяли участь представники кількох країн НАТО.