Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Як зауважили розвідники, аби визначити схеми доставки та кількість озброєння, яке західні союзники надають ЗСУ для боротьби з російським вторгненням, російські військові аташе у країнах ЄС отримали наказ активізувати свою роботу.
Зокрема вони повинні вербувати співробітників правоохоронних органів та громадян, які причетні до питання транспортування озброєння.
Насамперед це стосується країн, які межують з Україною. У цих державах спецслужби РФ намагаються вивідати потрібну їм інформацію у представників місцевих влад та проросійських активістів.
Однак, зауважили розвідники, європейці, отримавши від росіян пропозицію про співпрацю, звертаються до поліції та інших органів безпеки.
- Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, влада Республіки Білорусь відкриває кордони для контрабанди товарів, які знаходяться під санкціями.
- Також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зауважили, що Росії не вдалось досягти початкової мети та окупувати всю Україну у короткі терміни, тому у Кремлі вирішили приєднати до РФ території, які вдалось тимчасово захопити.