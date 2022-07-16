За інформацією української розвідки, спецслужби РФ активізували свою діяльність у країнах східної Європи, з метою виявити та відслідковувати маршрути, якими західні союзники постачають Україні озброєння.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зауважили розвідники, аби визначити схеми доставки та кількість озброєння, яке західні союзники надають ЗСУ для боротьби з російським вторгненням, російські військові аташе у країнах ЄС отримали наказ активізувати свою роботу.

Зокрема вони повинні вербувати співробітників правоохоронних органів та громадян, які причетні до питання транспортування озброєння.

Насамперед це стосується країн, які межують з Україною. У цих державах спецслужби РФ намагаються вивідати потрібну їм інформацію у представників місцевих влад та проросійських активістів.

Однак, зауважили розвідники, європейці, отримавши від росіян пропозицію про співпрацю, звертаються до поліції та інших органів безпеки.