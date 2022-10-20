Спецслужби у Росії можуть готувати теракти на власній території. Ймовірно, вони планують звинуватити в них Україну.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, на теренах РФ військкомати розповсюджують “пам’ятки” для місцевих жителів. У них вони звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення.

Росіяни стверджують, що нібито “диверсанти” викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети тощо. Зокрема вони поширюють інформацію, що можуть бути заміновані навіть дитячі речі.