Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідників, на теренах РФ військкомати розповсюджують “пам’ятки” для місцевих жителів. У них вони звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення.
Росіяни стверджують, що нібито “диверсанти” викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети тощо. Зокрема вони поширюють інформацію, що можуть бути заміновані навіть дитячі речі.
Українська розвідка зазначила, що подібні “страшилки” поширюють у РФ, бо саме так чинили росіяни, коли ЗСУ звільняли тимчасово захоплені території. Після деокупації було виявлено багато замінованих предметів, побутових приладів, дитячих іграшок.
“Імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України”, — зазначило ГУР.
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