Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, щоб потрапити до прямого етеру національного телемарафону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Напередодні Дня Конституції, 28 червня росіяни хотіли зламати та використати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних інформаційних диверсій.

Ворожі хакери намагалися отримати доступ до:

відеопотоку прямої трансляції;

стрічки новин прямого етеру;

окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

Втім, завдяки своєчасному виявленню, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися. Варто зауважити, що кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інфопростір, поширення дезінформації й ведення гібридної війни.