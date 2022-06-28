Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Напередодні Дня Конституції, 28 червня росіяни хотіли зламати та використати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних інформаційних диверсій.
Ворожі хакери намагалися отримати доступ до:
- відеопотоку прямої трансляції;
- стрічки новин прямого етеру;
- окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.
Втім, завдяки своєчасному виявленню, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися. Варто зауважити, що кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інфопростір, поширення дезінформації й ведення гібридної війни.
- Нагадаємо, що, за даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу у подальшому для військових операцій.
- Також хакери, котрі атакують Україну, використовують дані державної розвідки, ймовірно, російської. Атакуючи українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, вони також уважно стежать за українськими новинами.
- Раніше на електронні адреси Міністерства оборони України з метою отримання доступу до службового листування російські хакер розіслали фішингові листи.