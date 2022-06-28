Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Напередодні Дня Конституції, 28 червня росіяни хотіли зламати та використати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних інформаційних диверсій.

Ворожі хакери намагалися отримати доступ до:

  • відеопотоку прямої трансляції;
  • стрічки новин прямого етеру;
  • окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

Втім, завдяки своєчасному виявленню, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися. Варто зауважити, що кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інфопростір, поширення дезінформації й ведення гібридної війни.