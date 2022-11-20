Російські спецслужби планують влаштувати провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури. За даними української розвідки, вони можуть відбутися на білоруській АЕС.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, низка терактів запланована на найближчий час. Вони заявили, що росіяни планують операції зі – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури.

“Місце проведення імовірних “інцидентів” – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція “Островець”, — зазначили у повідомленні.

У ГУР додали, що реалізацією “проєкту” займаються російські спецслужби. Білоруський КДБ “просто поставлений до відома”.

Росія має намір звинуватити у терактах громадян країн НАТО та Україну. Начебто вони будуть перевдягнені у білоруську військову форму. У стан підвищеної бойової готовності вже приведені підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ.

У такий спосіб РФ продовжує спроби прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів.

Зазначимо, що АЕС “Островець” було побудовано режимом Лукашенка у 2020 році. Будівництво відбувалося за російським проєктом і на російські гроші.

За словами міжнародних експертів, будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції “Островець”. В ЄС висловили глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Після запуску станції в роботу сталося кілька серйозних аварій з вибухами обладнання.