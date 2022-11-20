Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідників, низка терактів запланована на найближчий час. Вони заявили, що росіяни планують операції зі – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури.
“Місце проведення імовірних “інцидентів” – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція “Островець”, — зазначили у повідомленні.
У ГУР додали, що реалізацією “проєкту” займаються російські спецслужби. Білоруський КДБ “просто поставлений до відома”.
Росія має намір звинуватити у терактах громадян країн НАТО та Україну. Начебто вони будуть перевдягнені у білоруську військову форму. У стан підвищеної бойової готовності вже приведені підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ.
У такий спосіб РФ продовжує спроби прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів.
Зазначимо, що АЕС “Островець” було побудовано режимом Лукашенка у 2020 році. Будівництво відбувалося за російським проєктом і на російські гроші.
За словами міжнародних експертів, будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції “Островець”. В ЄС висловили глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Після запуску станції в роботу сталося кілька серйозних аварій з вибухами обладнання.
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