Російські спецслужби створили в інтернеті спільноту, до якої залучали дітей з України для фейкових мінувань українських установ. Організатором групи виявився неповнолітній житель Чернігівської області, який мав контакт із представником російської спецслужби.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі СБУ виявили, що залучення підлітків до підривної діяльності відбувається навіть в умовах воєнного стану. Найбільше неповнолітні “мінували” будівлі органів державної влади та об’єкти соціальної інфраструктури. У жовтні 2022 року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

Слідство встановило, що групу координували представники російської спецслужби. Неповнолітніх залучали із різних регіонів України через спеціалізовану інтернет-спільноту, аби вони періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про “мінування”.

“Розсилку” здійснювали від імені сторонніх осіб з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування локації.

Ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні. Виявилося, що неповнолітній житель Чернігівської області мав контакт із представником російської спецслужби, який надавав йому завдання.