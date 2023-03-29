Про це повідомила Служба безпеки України.
Слідчі СБУ виявили, що залучення підлітків до підривної діяльності відбувається навіть в умовах воєнного стану. Найбільше неповнолітні “мінували” будівлі органів державної влади та об’єкти соціальної інфраструктури. У жовтні 2022 року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.
Слідство встановило, що групу координували представники російської спецслужби. Неповнолітніх залучали із різних регіонів України через спеціалізовану інтернет-спільноту, аби вони періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про “мінування”.
“Розсилку” здійснювали від імені сторонніх осіб з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування локації.
Ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні. Виявилося, що неповнолітній житель Чернігівської області мав контакт із представником російської спецслужби, який надавав йому завдання.
У підлітка провели обшуки. За його місцем проживання виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) тривають слідчі дії.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
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