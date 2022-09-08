Російські спецслужби створили фейковий сайт для західної аудиторії. Інтернет-портал спрямували для дискредитації президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив Офіс Президента.

Сайт з’явився 7 вересня у Німеччині. Його запуск заплановано на 30 вересня.

Портал не містить жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента та не має заяв Зеленського. Зазначено, що сайт має ознаки шахрайського ресурсу. Ймовірно, він створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні.

“Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду. Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу Глави держави”, – наголосили в ОП.

У серпні Головне управління розвідки Міноборони України звітувало, що спецслужби РФ створюють фейковий сайт “Фонду Зеленського”. Станом на 10 серпня російські пропагандисти підготували фейкові скриншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення фонду, створили базу так званих “мережевих лідерів” та блогерів для подальшого поширення матеріалів.

Крім того, спецслужби РФ встигли підготувати меми та коментарі. Пропагандисти планували публікувати їх пізніше в соціальних мережах.