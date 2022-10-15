Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що співпраця компанії Schlumberger з владою РФ шляхом вручення повісток на військову службу та забороною працювати дистанційно за межами Росії викликала негативну реакцію. Співробітники компанії характеризують ці дії як мовчазну підтримку компанією Schlumberger широкомасштабної війни в Україні.

За даними правозахисної групи “Ресурсний центр “Бізнес і права людини”, яка відстежує діяльність компаній у сфері прав людини, російське законодавство вимагає від компаній допомагати з повістками та проводити військовий облік, якщо хоча б один зі співробітників є військовозобов’язаним.

У квітні виконавчий директор Schlumberger Олів’є Ле Пеш заявив, що компанія уважно стежить за розвитком подій в Україні й на той час “сподівається на швидке припинення бойових дій”. Варто зазначити, що Schlumberger призупинила нові інвестиції та впровадження технологій у Росії, але, на відміну від деяких своїх колег та клієнтів, вирішила залишитися у РФ.

За інформацією Reuters, у російському підрозділі Schlumberger, працює понад 9000 осіб, що становить близько 10% робочої сили компанії в усьому світі. Згідно з внутрішнім документом, який переглянуло агентство, десятки російських працівників покинули країну.

Натомість у Schlumberger заявили, що російська команда керівництва невпинно працює з клієнтами та урядом, щоб оцінити всі можливості звільнення своїх співробітників у рамках чинної правової бази.

Довідка. Schlumberger – найбільша нафтосервісна компанія. Веде діяльність у 85 країнах. Штаб-квартири компанії розташовані в Х’юстон є і в Парижі. Зареєстрована компанія на Нідерландських Антильських островах. Компанія складається з наступних груп: група визначення, група буріння, виробнича група, cameron group — виробник обладнання для нафтогазовидобувної промисловості.