Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, імовірно, російські силовики залякують посадовців, котрі пов'язані з очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Водночас залякати самого Пригожина та змусити його до покори силовикам не вдається.

Джерело: ISW.

В одному із Telegram-каналів повідомили, що Пригожин втрачає зв’язок з головою російської Держдуми В’ячеславом Володіним та посварився з першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, який спочатку підтримав його ініціативи.

Володін, як повідомляється, припинив проштовхувати плани вагнерівців, щоб уникнути конфлікту з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Канал зазначив, що член Російської комуністичної партії Віктор Соболєв спочатку підтримав законопроєкт, який надавав перевагу ПВК “Вагнер”, та вже 15 травня засудив ПВК як “незаконне збройне формування”.

Водночас Пригожин продовжує контактувати з адміністрацією резидента РФ Володимира Путіна через керівника апарату президента РФ Антона Вайно. У Telegram-каналі також мовиться, що доля Пригожина повністю у руках Путіна.

Повідомляється, що Шойгу безрезультатно намагається переконати Путіна усунути Пригожина через нездатність забезпечити перемоги на полі бою — що, ймовірно, вказує на те, що криваві спроби Пригожина захопити Бахмут насправді є спробою змагатися з Шойгу за самозбереження.

Щодо самого Пригожина, то його залякати силовикам не вдається. Пригожин заявив, що готовий взятися за “бюрократів” і звинуватив їх у спробі отримати більше повноважень, використовуючи вагнерівців для ведення війни.

Він також звинуватив неназваних офіційних осіб в апатичному ставленні до загибелі росіян на передовій і саркастично заявив, що майбутній міністр оборони РФ перебуває в Бахмуті вже понад тиждень, відповідаючи на запитання, чи прийняв Шойгу його запрошення відвідати Бахмутську прифронтову.

Нещодавно Пригожин повідомив про свою співпрацю з колишнім заступником міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення, який став заступником командувача ПВК “Вагнер” генерал-полковником Михайлом Мізінцевим, і цілком можливо, що Пригожин намагається просувати Мізінцева як заміну Шойгу.

“Пригожин, ймовірно, усвідомлює, що Путін не зовсім впевнений у здатності Шойгу виграти війну, і, можливо, сподівається, що вирішальна перемога в Бахмуті дасть йому важіль, щоб замінити Шойгу посадовими особами, пов’язаними з ПВК “Вагнер”. І Пригожин, і Шойгу, ймовірно, сприймають цю ворожнечу як екзистенційну справу”, – резюмували фахівці.