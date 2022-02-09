Сьогодні зранку у тимчасово окупованому Росією Криму пройшли чергові обшуки у будинках кримських татар. Російські силовики затримали чотирьох людей.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє громадська організація “Кримська солідарність”.

Серед затриманих опинились:

Османов Ансар Ісмаїлович, житель с. Танкове (Бахчисарайський район). Завершивши обшуки силовики відвезли Ансара Османова до Севастопольського управління федеральної служби безпеки (УФСБ).

За даними “Кримської солідарності”, Ансар Османов активно підтримував кримських політичних в’язнів. Приходив на судові засідання у Криму та у Ростові-на-Дону.

У жовтні 2019 року Османов вже затримували, коли разом з Ахметом Сулеймановим та Алі Керімовим він повертався додому після суду у Ростові-на-Дону, де був слухачем по “справі Хізб-ут-Тахрір”.

Абдулвапов Аметхан Неджипович, житель мікрорайону Біле-5 (Сімферополь). Після закінчення обшуків чоловіка відвезли до Сімферопольського УФСБ.

Мустафаєв Марлен Рамісович, житель селища Біла Скала (Білогірськ). Після обшуку був затриманий та доправлений до Сімферопольського УФСБ. Марлен Мустафаєв займається ремонтом авто, був учасником мусульманських поховальних обрядів.

Активно відвідував суди та допомагав сім’ям політичних в’язнів. Волонтер ГО “Кримська солідарність”. У грудні 2017 року був оштрафований на 10 000 рублів за одиночний пікет.

Сейтосманов Ернест Казимович, житель села Тилове (Балаклавський район, Севастополь). Після обшуку чоловіка відвезли до Севастопольського УФСБ.

Затриманий Ернест Сейтосманов є рідним братом Енвера Сейтосманова – політв’язня, якого засудили до 17 років суворого режиму за причетність до політичної ісламської партії “Хізб-ут-Тахрір”, забороненої у РФ. Відвідував судові процеси над кримськими татарами у Криму та у Ростові-на-Дону. Допомагав рідним політичних в’язнів.

Як повідомили у “Кримській солідарності”, це вже четвертий обшук у домі Ернеста Сейтосманова. Чоловік проживає сам і навіть не встиг повідомити про обшук адвоката.

На момент обшуків у багатьох правозахисників у Криму не працював мобільний зв’язок і до них неможливо будо додзвонитись. Окрім цього, проблеми з мобільним зв’язком були у координатора “Кримської солідарності” Ділявера Меметова та у громадського журналіста Зідана Аджикелямова.

За словами родичів затриманих, російські силовики прийшли з обушками близько 4 ранку. А вже о 7 годині затриманих відвезли до УФСБ.