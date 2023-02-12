Розбіжність між значним просуванням Росії в районі Бахмута та відсутністю суттєвого просування в інших місцях України може підтвердити зауваження мілблогерів та українців про те, що російські сили не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної маневреної війни.

Про це йдеться в звіті ISW.

Російське військове командування розгортає свої найелітніші підрозділи в районі Бахмута меншими формуваннями, використовуючи тактику інфільтрації. Вона заснована на використанні легкої піхоти, що нападє на ар’єргард противника, відокремлює основні ворожі сили та залишає їх позаду себе для подальшого нападу частинами, що підходять з важчою зброєю.

Схоже, що це призводить до значного тактичного просування Росії в районі Бахмута, що може завершетися оперативними здобутками для РФ, якщо українські сили вирішать вийти звідти. Російські наступальні операції в інших місцях Донецької області та вздовж лінії Сватове-Кремінна призвели до незначного просування, яке поки що не має оперативного значення.

Зазначено, що ISW спостерігав обмежені кадри російської тактики в районах, відокремлених від Бахмутських зусиль, які свідчать про те, що окупанти застосовують більш традиційну маневрену схему ведення бойових дій з використанням звичайних, а не елітних, мотострілецьких підрозділів, морської піхоти та танків.

Крім того, усі спостережувані на даний момент формування були визнані нездатними до бою на попередніх етапах війни та, ймовірно, були відновлені за допомогою мобілізованого персоналу. Схоже, що російські військові не змогли підготувати свій мобілізований особовий склад до ефективних механізованих наступальних операцій за короткий проміжок часу з моменту призову, як прогнозував ISW.

Також додається, що російські військові навряд чи зможуть масштабувати своє наближення з району Бахмута до ширшого ТВД, тому що тактика, яку вони використовують, більше підходить для щільного міського середовища. Оцінка ISW щодо перспектив майбутніх російських наступальних операцій пропонується з низькою достовірністю через обмежені доступні кадри, які зображують військову тактику окупантів по всій лінії фронту.