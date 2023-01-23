Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та новопризначений Головнокомандувач в Україні, ймовірно, розпочав свою поїздку з метою покращення повсякденної дисципліни розгорнутих військ.

Відтоді, як він прийшов до командування, офіцери намагалися заборонити неспеціалізовану уніформу, поїздки в цивільному транспорті, використання мобільних телефонів і нестандартні зачіски.

Ці заходи сприймалися скептично. Однак найбільше насмішок викликали спроби поліпшити рівень гоління військ. Офіційні особи ДНР назвали пріоритетність бриття “фарсом”, який “загальмує процес знищення ворога”.

Власник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що “війна — це час активних і мужніх, а не гладко поголених”.

Пріоритезація Герасимовим здебільшого незначних нормативних актів, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше сприймають як неконтактного і зосередженого на презентації, а не на суті.