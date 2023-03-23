Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про ситуацію у Бахмуті на Донеччині. За його словами, російські окупанти починають видихатись на цій ділянці фронту і ЗСУ цим скористаються.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Як зауважив Сирський, Росія не полишає спроб захопити Бахмут, попри масштабні втрати у живій силі та техніці.

Він додав, що основними силами країни-агресорки на цьому напрямку є найманці ПВК “Вагнер”.

“Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом”, – повідомив Сирський.

Він додав, що під простійним вогнем ворога українські захисники демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість.

Зокрема генерал-полковник відзначив підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад котрі зараз боронять Україну на сході.

Додамо, що за даними британських розвідників, найімовірніше, що російські окупанти втрачають свій імпульс у боях за Бахмут.

Такої ж думки дотримуються аналітики Інституту вивчення війни, які зауважили, що наступ росіян у Бахмуті починає сповільнюватись, однак зростає інтенсивність атак навколо Авдіївки.