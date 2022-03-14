Білоруські та російські вантажівки перевозять продукти та техніку для агресора. Через це українці протестують на прикордонному переході в Кукуриках (район Біла Підляска, Польща). Вони хочуть поширити санкції і на автомобільний транзит.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Wschodni.

Чиновники пояснюють, що більшість перевезень, які здійснюються на території Польщі, надходять з інших країн Європейського Союзу.

“Це спонсорування вбивства наших земляків”, — каже українець Олег, який живе у Варшаві. У суботу вранці, як і група інших людей, також поляків, він прийшов на польсько-білоруський перехід у Кукуриках. ” Ми зупиняємо білоруські та російські вантажівки, які везуть вантажі через Білорусь до Росії, – відповідає він, тримаючи український прапор”.

Водії вантажівок швидко нервують.

“Це не наша справа, ця війна. Мене політика не цікавить”, — відповідає білорус, натискаючи на гучний гудок. Однак, він не хоче відповідати, що везе в трейлері.

Активісти переконані, що тиша – це також підтримка війни. На їх думку, санкції ЄС мають стосуватися і автомобільного транспорту.

Нагадаємо, поки росіяни більше не можуть користуватися системою SWIFT, купувати товари багатьох компаній, наприклад, IKEA чи Apple, а також користуватися кур’єрськими службами UPS та FedEx. Суворі обмеження поширюються і на повітряний транспорт: Європейський Союз та кілька інших країн світу закрили свій повітряний простір для російських літаків. Проте через Польщу та країни ЄС все ж проїжджають російські та білоруські вантажівки.

Поляки також підтримували друзів з України під час акції протесту.

“Ми маємо показати, що ми разом з українцями, навіть символічно”, – наголосив один з учасників акції.

Своєю чергою речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерус пояснює, що “більшість перевезень, що здійснюються територією Польщі, є транзитом з інших країн Європейського Союзу, в т.ч. до Росії”.

“З Європейського Союзу експортуються лише товари, на які не поширюються експортні санкції”, – наголошує Деруш. “На зовнішньому кордоні Польщі перевірка здійснюється відповідно до чинних правил, зокрема щодо дотримання постанови та рішення Ради Європейського Союзу. Кожен експорт товарів за межі європейської митної території підлягає прикордонному контролю, який здійснюється польськими службами”, — додає речник.

Люблінська депутатка Йоанна Муха від Руху “Польська 2050” підтримала вимоги українців.

“Ми вже багато днів говоримо, що транзит до Білорусі та Росії потрібно припинити. Ці країни мають бути відрізані від усіх шляхів, якими туди можуть дістатися товари, зокрема тих, які використовуються під час війни”, – каже Муха.

За даними Асоціації міжнародних автомобільних перевізників, 1800 польських транспортних компаній перевозили вантажі до російської агресії в Україну, на Схід, тобто в Білорусь і Росію, і далі, наприклад, до Казахстану чи Монголії.

Відповідаючи на пресконференції про закриття транзиту до Білорусі, міністр закордонних справ Збігнєв Рау відповів, що не має про що повідомляти з цього приводу.