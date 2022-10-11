Попри заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про розгортання Регіонального угрупування військ (РУВ) Союзної держави, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що армія Росії та Білорусі навряд чи намагатиметься атакувати Україну з півночі.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Лукашенко заявив, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним 7 жовтня домовилися про “розгортання” російсько-білоруського РУВ “у зв’язку з ескалацією на західних кордонах Союзної держави”, однак чітко не визначили параметри цього розгортання.

Лукашенко заявив, що в Білорусь перекинуть понад тисячу російських військовослужбовців і що 8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання.

На думку експертів, до складу РУВ з боку Білорусі, ймовірно, входитимуть мобілізовані чоловіки або військовозобов’язані з низькою підготовкою, які навряд чи становитимуть значну військову загрозу Україні.

Щодо Росії, то її частина РУВ складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин – з’єднань, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.

Репортер Kyiv Post стверджував, що 10 жовтня до Білорусі масово привозили російських армійців у вагонах для худоби та без механізованого обладнання.

В ISW додали, що попередні повідомлення України про те, що Білорусь готується прийняти 20 000 мобілізованих росіян, свідчать про те, шо Кремль сподівається використати Білорусь як місце для навчання мобілізованих, але залишається вкрай малоймовірним, що вони є провідними показники неминучої участі Білорусі у війні проти України на боці РФ.

“Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб зафіксувати українські сили під Києвом і запобігти їх передислокації деінде для участі в контрнаступах. ISW раніше оцінювало, що Лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки білоруської участі в Україні. ISW також оцінює, що Росія не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або з існуючих підрозділів у Білорусі. Український Генштаб повідомив, що не спостерігає ознак формування наступальних угруповань російських військ у Білорусі та прямо заявив, що “загрози нападу з території Республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає””, – резюмували експерти.