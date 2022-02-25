Про це пише “Українська правда” з посиланням на власні джерела у Генштабі.

Біля селища міського типу Іванків колони окупантів зупинили українські війська та підірвали міст, аби не дати їм змоги рухатися далі.

Іванків знаходиться на половині шляху від кордону з Білоруссю до Києва.

Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.