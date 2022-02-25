Про це пише “Українська правда” з посиланням на власні джерела у Генштабі.
Біля селища міського типу Іванків колони окупантів зупинили українські війська та підірвали міст, аби не дати їм змоги рухатися далі.
Іванків знаходиться на половині шляху від кордону з Білоруссю до Києва.
Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.
- Нагадаємо, згідно з зображеннями нових супутникових знімків Capella Space, по військовому понтонному мосту через річку Прип’ять біля українсько-білоруського кордону перемістили довгу колону техніки.