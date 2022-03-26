Російські окупаційні війська зайшли на територію Славутича. Жителі міста вийшли на акцію протесту проти окупації міста російськими військовими. Ті стріляють у повітря, намагаючись розігнати акцію протесту.

Про це повідомляють Славутицька міська рада та місцеві жителі.

На околицях Славутича вже помічено російську бронетехніку. Попри це, жителі міста вийшли на акцію протесту в центрі міста. На відео видно російський БТР, який проїжджає вулицею Славутича.

В мережі вже з’явилися фото і відео з акції протесту в місті. На ній зібралося декілька сотень учасників, які розгорнули прапор України на головній площі Славутича.

Зі слів місцевих, до Славутича зайшла колона російських військових. Наразі окупанти перебувають на околицях міста та обходять навколишні будинки з метою перевірки документів у місцевих жителів.

Росіяни стріляють в повітря та кидають світлошумові гранати, аби змусити громадян розійтися по домівках. Також стало відомо про те, що мера Славутича Юрія Фомічева окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку. Раніше на сторінці Славутицької міської ради у Facebook повідомлялося про те, що мер міста закликає городян виходити на акцію протесту

Російські війська відкривають вогонь в повітря та кидають світлошумові гранати – повідомляє начальник Київської ОВА Олександр Павлюк. pic.twitter.com/68kmYuz8dU — Букви (@Bykvu) March 26, 2022

Інформація про ситуацію в місті постійно оновлюється.