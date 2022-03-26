Про це повідомляють Славутицька міська рада та місцеві жителі.

На околицях Славутича вже помічено російську бронетехніку. Попри це, жителі міста вийшли на акцію протесту в центрі міста.  На відео видно російський БТР, який проїжджає вулицею Славутича.

В  мережі вже з’явилися фото і відео з акції протесту в місті. На ній зібралося декілька сотень учасників, які розгорнули прапор України на головній площі Славутича.

Фото: Славутицька міська рада

Зі слів місцевих, до Славутича зайшла колона російських військових. Наразі окупанти перебувають на околицях міста та обходять навколишні будинки з метою перевірки документів у місцевих жителів.

Росіяни стріляють в повітря та кидають світлошумові гранати, аби змусити громадян розійтися по домівках. Також стало відомо про те, що мера Славутича Юрія Фомічева окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку. Раніше на сторінці Славутицької міської ради у Facebook повідомлялося про те, що мер міста закликає городян виходити на акцію протесту

Інформація про ситуацію в місті постійно оновлюється.

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