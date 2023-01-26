На фронті російські війська намагаються вдаватись до хитрощів, використовуючи муляжі. Аби ввести в оману наших розвідників, росіяни розміщують "гумові танки", котрі були помічені, зокрема на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російська армія “здулась” на запорізькому напрямку, зазначили у пресслужбі Генштабу.

У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність “танкових підрозділів” на Запорізькому напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Проте, припустили у пресслужбі, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для “гумових” виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії.