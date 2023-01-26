Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Російська армія “здулась” на запорізькому напрямку, зазначили у пресслужбі Генштабу.
У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність “танкових підрозділів” на Запорізькому напрямку”, – йдеться у повідомленні.
Проте, припустили у пресслужбі, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для “гумових” виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії.
Як і роздута бравада росармії”.
- 26 січня під час чергової масованої ракетної атаки російські військові здійснили 55 пусків різноманітних ракет. Силами ППО 47 крилатих ракет було збито.
- США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.
- Тоді як Франція та Італія близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T Україні, проте поки неясно, як швидко буде прийнято остаточне рішення.