Про це президент розповів під час вечірнього звернення, опублікованого на його Telegram-каналі.

Володимир Зеленський нагадав, що 45 “Шахедів” було збито в першу ніч року. Він подякував Повітряним силам, льотчикам і зенітникам, оскільки 33 іранські безпілотники збили саме вони. На рахунку ППО Сухопутних військ – 12 збитих іранських дронів-камікадзе, президент назвав їх “молодцями”.

Росіян, своєю чергою, Зеленський назвав жалюгідними:

“Російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли в цей рік. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії”, – наголосив він.

Президент переконаний, що росіяни бояться – і правильно роблять, адже на них чекає поразка. Проти української єдності, вважає він, терористам не допоможуть ні дрони, ані ракети. А у росіян є лише страх.

Також Зеленський вважає, що новорічна ніч була важливою для усіх українців:

“Дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. Як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. І як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало і звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги”.