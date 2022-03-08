Російські терористи розстріляли групу волонтерів, коли ті намагались доставити їжу в притулок для тварин у місті Буча.

Про це повідомляє TMZ.

Анастасія Яланська доставляла корм для собак до притулку під Києвом, коли її застрелили російські війська. Її родина вважає, що стрілянина була навмисною, та що Анастасія стала мішенню російських військових.

Ще двоє волонтерів також загинули.

Місто, де це сталося – Буча – було місцем безупинної агресії російської армії зі щоденними бомбардуваннями.

Волонтерка опублікувала своє фото в машині поруч із пакетами з кормом для собак, які збиралася доставити. Пост з’явився лише за кілька годин до того, як Анастасію застрелили.

Напад стався, коли вона все ще перебула у своєму авто, щойно доставивши їжу. Машину терористи “прошили” бронебійними кулями.

Чоловік Анастасії зазначив, що вона була однією з найкращих людей, котрих він знав. Наголосив, що вона присвятила усе своє життя допомозі: допомагала друзям, родичам і всім тим, хто потребував допомоги.