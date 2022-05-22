російсько-українська війна
08:38 Україна виключає режим припинення вогню, оскільки бойові дії на Донбасі загострюються
08:04 Російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька – Інститут вивчення війни
07:30 Росія інтенсивніше застосовує авіацію у зоні ведення активних бойових дій – Генеральний штаб ЗСУ
00:59 Сьогодні війська РФ обстріляли понад 40 населених пунктів на Донеччині та Луганщині
00:37 Херсонщина: росіяни обстріляли селище Білозерка

21 травня

23:56 Харківщина: Протягом 21 травня поранено 8 людей
23:32 У Пентагоні показали, як доправляють до України гаубиці M777: фото
22:40 Російські ЗМІ повідомили про загибель племінника заступника Шойгу в Україні
22:23 Амбасадорка України розповіла, на що підуть $40 мільярдів допомоги від США
21:33 Мавпяча віспа 2022: що відомо про хворобу та чим вона небезпечна
20:02 У Туреччині заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може продовжити війну в Україні
19:37 Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єром Португалії Антоніо Коштою
19:36 Катар прагне диверсифікувати споживачів свого газу, що може обмежити закупівлі Німеччини
18:54 Росіяни завдали ракетного удару по Рівненщині (ОНОВЛЕНО)
18:51 Російські військові підірвали міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
18:34 У Херсоні росіяни викрадають проукраїнських активістів — Денісова
17:55 Росіяни обстріляли прикордонні території України
17:42 Мешканці окупованих територій активізують співпрацю з українськими правоохоронцями та розвідниками — ГУР
17:00 Російські окупанти пришвидшують вивезення чоловіків з Маріуполя до «фільтраційних таборів»
16:52 Португалія надасть Україні до €250 млн фінансової підтримки
16:24 «Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися, спілкувалися лише телефоном», – Олена Зеленська
16:18 РФ заборонила в’їзд 963 американцям, зокрема, Байдену та Блінкену
15:36 Велика Британія обговорює із союзниками озброєння Молдови
15:10 Олексій Кулеба змінив Олександра Павлюка на посаді голови Київської обласної державної адміністрації
15:06 Президент та перша леді України дали інтерв’ю українським телеканалам: ключові тези
14:23 Україна встановила два альтернативні наземні маршрути для доставляння продовольчого експорту – Дмитро Кулеба
14:08 Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт про позбавлення громадянства чоловіків, які не повернулись з-за кордону
13:52 Росія поширює неправдиві повідомлення про плани Польщі перейти на бік РФ – Центр протидії дезінформації
13:25 На французькому телеканалі окупацію Маріуполя Росією назвали «визволенням»
13:11 Грузія та США підписали десятирічну концепцію військової співпраці «Оборона та стримування»
12:27 Зеленський знав про наміри Росії атакувати Україну, – президент Польщі Анджей Дуда
12:26 У Росії заявили, що взяли під контроль маріупольський завод «Азовсталь»
11:46 Радник голови МВС Геращенко заявив, що США планують знищити Чорноморський флот РФ: у Пентагоні спростовують

Російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька – Інститут вивчення війни

Починаючи з 21 травня, російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька. Ймовірно, вони продовжать це робити і протягом найближчих днів, оскільки зусилля на інших напрямках просування, включаючи Ізюм, залишаються в глухому стані.

Неділя, 22 травня 2022, 08:04
Підтримати

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

Російські війська в Луганській області, ймовірно, рухатимуться, щоб отримати вигоду з нещодавніх досягнень, досягнутих на дузі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Луганськ-Попасна, щоб оточити та обложити Сєвєродонецьк – останній український опорний пункт у Луганській області. Російські мілітарні блогери висувають гіпотезу про успіх російської тактики в цьому районі і вже охрестили її “Сєвєродонецькою битвою”.

Фото: ISW

Основні зусилля росіяни зосередять на південній Харківській, Донецькій, Луганській областях (російська мета: оточити українські сили на Сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, яку заявляють довірені особи Росії на Донбасі).

21 травня російські війська просунулися на південний схід від Ізюма. На кадрах, опублікованих Донецькою Народною Республікою (ДНР) 21 травня, видно, що сили ДНР досліджують зруйновану дамбу в Оскілі, приблизно в 10 км на південний схід від Ізюма, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, відійшли.

Український Генштаб повідомив, що російські війська навколо Ізюма готуються до відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Російські війська додатково обстріляли Велику Комишуваху на південний захід від Ізюма та Довегенке на південний схід від Ізюма, що вказує на те, що вони планують продовжити наступальні дії на південь від Ізюма.

Російські війська досягли успіху в районі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ і активізували зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька. Зокрема, вони підірвали міст через річку Сіверський Донецьк між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, створивши умови для розриву українських наземних ліній зв’язку.

  • Нагадаємо, розпочалась вісімдесят восьма доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. РФ збільшила інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.
Теги: війна, Інститут вивчення війни, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook