Російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька – Інститут вивчення війни

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.
Російські війська в Луганській області, ймовірно, рухатимуться, щоб отримати вигоду з нещодавніх досягнень, досягнутих на дузі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Луганськ-Попасна, щоб оточити та обложити Сєвєродонецьк – останній український опорний пункт у Луганській області. Російські мілітарні блогери висувають гіпотезу про успіх російської тактики в цьому районі і вже охрестили її “Сєвєродонецькою битвою”.
Основні зусилля росіяни зосередять на південній Харківській, Донецькій, Луганській областях (російська мета: оточити українські сили на Сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, яку заявляють довірені особи Росії на Донбасі).
21 травня російські війська просунулися на південний схід від Ізюма. На кадрах, опублікованих Донецькою Народною Республікою (ДНР) 21 травня, видно, що сили ДНР досліджують зруйновану дамбу в Оскілі, приблизно в 10 км на південний схід від Ізюма, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, відійшли.
Український Генштаб повідомив, що російські війська навколо Ізюма готуються до відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Російські війська додатково обстріляли Велику Комишуваху на південний захід від Ізюма та Довегенке на південний схід від Ізюма, що вказує на те, що вони планують продовжити наступальні дії на південь від Ізюма.
Російські війська досягли успіху в районі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ і активізували зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька. Зокрема, вони підірвали міст через річку Сіверський Донецьк між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, створивши умови для розриву українських наземних ліній зв’язку.
- Нагадаємо, розпочалась вісімдесят восьма доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. РФ збільшила інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.
- Протягом останньої доби українські військовослужбовці знищили 5 танків, чотири артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та два автомобілі окупантів.
- Внаслідок російських обстрілів Харківської області 8 людей дістало поранення, 5 з яких мешканці Харкова.
- Також російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли “градами” та мінометами території між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.