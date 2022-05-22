Російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька – Інститут вивчення війни

Починаючи з 21 травня, російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька. Ймовірно, вони продовжать це робити і протягом найближчих днів, оскільки зусилля на інших напрямках просування, включаючи Ізюм, залишаються в глухому стані.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

Російські війська в Луганській області, ймовірно, рухатимуться, щоб отримати вигоду з нещодавніх досягнень, досягнутих на дузі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Луганськ-Попасна, щоб оточити та обложити Сєвєродонецьк – останній український опорний пункт у Луганській області. Російські мілітарні блогери висувають гіпотезу про успіх російської тактики в цьому районі і вже охрестили її “Сєвєродонецькою битвою”.

Основні зусилля росіяни зосередять на південній Харківській, Донецькій, Луганській областях (російська мета: оточити українські сили на Сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, яку заявляють довірені особи Росії на Донбасі).

21 травня російські війська просунулися на південний схід від Ізюма. На кадрах, опублікованих Донецькою Народною Республікою (ДНР) 21 травня, видно, що сили ДНР досліджують зруйновану дамбу в Оскілі, приблизно в 10 км на південний схід від Ізюма, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, відійшли.

Український Генштаб повідомив, що російські війська навколо Ізюма готуються до відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Російські війська додатково обстріляли Велику Комишуваху на південний захід від Ізюма та Довегенке на південний схід від Ізюма, що вказує на те, що вони планують продовжити наступальні дії на південь від Ізюма.

Російські війська досягли успіху в районі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ і активізували зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька. Зокрема, вони підірвали міст через річку Сіверський Донецьк між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, створивши умови для розриву українських наземних ліній зв’язку.