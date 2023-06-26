У неділю, 26 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли Херсонську область, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

Джерело: пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації

Як повідомляється, під вогнем опинилася смт Антонівка. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення 29-річний чоловік, йому надали усю необхідну допомогу.

Також російські загарбники вдарили по селищу Бургунка у Бериславському районі. Один чоловік отримав тяжкі поранення – його госпіталізували.

“Під цей обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам”, – наголосили в ОВА.

Водночас вчора російські війська знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. В ОВА зазначили, що обійшлося без постраждалих.