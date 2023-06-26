Джерело: пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації
Як повідомляється, під вогнем опинилася смт Антонівка. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення 29-річний чоловік, йому надали усю необхідну допомогу.
Також російські загарбники вдарили по селищу Бургунка у Бериславському районі. Один чоловік отримав тяжкі поранення – його госпіталізували.
“Під цей обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам”, – наголосили в ОВА.
Водночас вчора російські війська знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. В ОВА зазначили, що обійшлося без постраждалих.
- Російські військові зранку, 25 червня, завдали удару по Херсону. Ворог влучив по п’ятиповерхівці, внаслідок чого загинула людина, ще одна опинилася під завалами.
- На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму. Однак, співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника.