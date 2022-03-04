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«Російські війська безупинно обстрілюють Маріуполь «Градами» – Вадим Бойченко просить про зелений коридор

Війська окупанта п'ять днів поспіль обстрілюють центр Маріуполя та околиці, лікарні, де перебувають поранені. "Градами", знищують інфраструктуру міста. Наразі місто не має тепла, води та електроенергії.

П’ятниця, 4 березня 2022, 21:19
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Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в етері українських телеканалів.

Він наголосив, що 4 березня був дуже складним днем, оскільки Маріуполь просто намагалися “знищити окупанти”, проте, за словами Бойченка, ЗСУ, Нацгвардія та полк “Азов” дали гідну відсіч тим, хто підло обстрілює житлові квартали міста.

“Я не знаю, де ситуація стала кращою чи стабілізувалася. Маріуполь п’ять днів перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують “Градами”, гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини”, – зазначив мер міста.

Маріупольці п’яту добу перебувають без тепла, води та електроенергії. У них закінчуються харчові продукти та медикаменти. Наразі 300 осіб,  з тих, яких “російські війська обстрілюють із гармат”, поранено, вони у лікарнях, .

Вадим Бойченко заявив, що Україна ні на кого не нападала, а отже, за “нами правда, Бог і перемога”. Він додав, що ми обов’язково вистоїмо, бо ми “того варті”.

Водночас він наголосив, що Маріуполь потребує воєнної допомоги, аби організувати зелений коридор для евакуації містян.

Теги: евакуація, допомога місту, евакуація, зелений коридор, Маріуполь, обстріли, російсько-українська війна

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