За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти досягли обмежених успіхів на Лисичанському нафтопереробному заводі та продовжують наступ на Лисичанськ і його околиці.

Про це йдеться у дописі пресслужби ISW.

Зазначається, що напередодні, 30 червня, росіянам вдалось взяти під контроль північно-західну та південно-східну частини території Лисичанського нафтопереробного заводу.

Геолокаційні кадри, опубліковані російським пропагандистським виданням РИА Новости, засвідчують перебування російських військ та так званої “армії ЛНР” на заводі.

Ймовірно, війська РФ намагаються вести наступ через північно-східний кут заводу, щоб просунутись до міста Лисичанськ.

Окрім цього, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що його спецпризначенці та “2-й корпус ЛНР” просунулись у напрямку Лисичанська з північного заходу та форсували річку Сіверський Донець поблизу Кремінної та Старої Краснянки (обидва населені пункти розташовані у 10-ти км на північний захід від Лисичанська).

За словами Кадирова, сили окупантів взяли під контроль половину. н. п. Привілля та продовжують наступ на Лисичанськ через Новодружеськ на північному заході.