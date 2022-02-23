Російський військовий потенціал уздовж кордону з Україною становить "майже 100% усіх сил", які, як очікував Пентагон, перемістить у цей район російський агресор. Військовослужбовці готові виконати наказ, котрий залежить від Путіна.

Про це інформує американський телеканал CNN, посилаючись на слова високопоставленого чиновника з міністерства оборони США.

За словами чиновника, РФ вже зосередили 80% усіх військових сил, котрі готові до наступу на українську територію. Він наближається на 100%.

Чиновник зауважив, що США вже передали українському уряду розвідувальні дані, котрі свідчить, що Путін має “повний спектр можливостей”, які вже переміщені до кордону України, зокрема й значні наступальні ракетні можливості.

Окрім цього, у CNN зазначили, що понад два десятки російських військових кораблів зосереджені у Чорному морі. Більшість із них є надводними комбатантами, що володіє балістичними ракетами.

Пізніше речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що у разі рішення Путіна щодо повномасштабного нападу на Україну, це буде “війна вибору” і “не буде безкровною”.

Кірбі наголосив, що наразі немає жодних ознак деескалації конфлікту, радше “навпаки”.

“На жаль, ми не бачимо ніяких доказів того, що очільник Кремля готовий відправити зосереджені війська додому та фактично прийти до серйозного дипломатичного рішення”, – зазначив речник Пентагону.

Своєю чергою, як зауважують у NYT, керівники американської розвідки побоюються, що Харків, друге за величиною місто України, в особливому ризику щодо можливості стати мішенню російського нападу, оскільки знаходиться недалеко від українсько-російського кордону. Минулої ночі величезна військова колона з понад 100 вантажівок із солдатами прямувала в напрямку міста.

Журналісти, посилаючись на власні джерела, наголошують, що Джо Байден попередив президента України Володимира Зеленського про “неминучу” атаку РФ протягом 48 годин після масованої кібератаки, спрямованої на український уряд та банки.

Натомість прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив на брифінгу для ЗМІ в Австралії, що “Росія зараз на піку готовності завершити повномасштабне вторгнення в Україну”.

Моррісон, чия країна є членом так званого альянсу Five Eyes, який ділиться розвідданими, сказав, що це “ймовірно станеться протягом наступних 24 годин”.

Оцінки американської розвідки та публічні попередження іноземних лідерів, а також заяви президента США Джо Байдена у вівторок про початок російського нападу, з’явилися після того, як президент України закликав ввести надзвичайний стан по всій країні.

Наразі наголошується, що CNN незалежно не перевіряв присутність додаткових російських військ на Донбасі. За словами трьох джерел, високопоставлений український чиновник сказав, що Україна поки що не перевіряла дані розвідки.

Сполучені Штати оцінили, що Росія завершила всю необхідну підготовку до можливого нападу, заявив високопоставлений представник американської оборони, знайомий з останніми даними розвідки.

” Вони готові настільки, наскільки можуть”, – зазначив чиновник.

За словами військового чиновника НАТО, союзники по НАТО отримали подібну оцінку розвідки, яка попереджає про неминучий напад. Водночас чиновник наголосив, що “ніхто точно не знає”, що збирається Путін справді віддавати наказ.