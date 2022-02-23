Про це інформує американський телеканал CNN, посилаючись на слова високопоставленого чиновника з міністерства оборони США.
За словами чиновника, РФ вже зосередили 80% усіх військових сил, котрі готові до наступу на українську територію. Він наближається на 100%.
Чиновник зауважив, що США вже передали українському уряду розвідувальні дані, котрі свідчить, що Путін має “повний спектр можливостей”, які вже переміщені до кордону України, зокрема й значні наступальні ракетні можливості.
Окрім цього, у CNN зазначили, що понад два десятки російських військових кораблів зосереджені у Чорному морі. Більшість із них є надводними комбатантами, що володіє балістичними ракетами.
Пізніше речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що у разі рішення Путіна щодо повномасштабного нападу на Україну, це буде “війна вибору” і “не буде безкровною”.
Кірбі наголосив, що наразі немає жодних ознак деескалації конфлікту, радше “навпаки”.
“На жаль, ми не бачимо ніяких доказів того, що очільник Кремля готовий відправити зосереджені війська додому та фактично прийти до серйозного дипломатичного рішення”, – зазначив речник Пентагону.
Своєю чергою, як зауважують у NYT, керівники американської розвідки побоюються, що Харків, друге за величиною місто України, в особливому ризику щодо можливості стати мішенню російського нападу, оскільки знаходиться недалеко від українсько-російського кордону. Минулої ночі величезна військова колона з понад 100 вантажівок із солдатами прямувала в напрямку міста.
Журналісти, посилаючись на власні джерела, наголошують, що Джо Байден попередив президента України Володимира Зеленського про “неминучу” атаку РФ протягом 48 годин після масованої кібератаки, спрямованої на український уряд та банки.
Наразі наголошується, що CNN незалежно не перевіряв присутність додаткових російських військ на Донбасі. За словами трьох джерел, високопоставлений український чиновник сказав, що Україна поки що не перевіряла дані розвідки.
” Вони готові настільки, наскільки можуть”, – зазначив чиновник.
- Нагадаємо, що кібератака 15 лютого стала наймасштабнішою в історії. DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів, тривали й 16 лютого. Тоді хакери знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту. Для ліквідації наслідків залучали українських та американських фахівців.
- 23 лютого пов’язані з російськими спецслужбами хакери знову атакували сайти органів влади України та об’єктів критичної інфраструктури.
- Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінцева мета Путіна — це знищення української державності.
- Пізніше народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради з нагоди 23 лютого – Дня захисника вітчизни у Росії – звернувся до російських військових, які планують йти воювати в Україну. Він пообіцяв, що окупанти з України повернуться не переможцями, а покійниками.
- Тоді ж 23 лютого під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Путін висловив своє відверте “розчарування” реакцією Сполучених Штатів Америки та НАТО у відповідь на визнання “незалежності” ОРДЛО.
- Своєю чергою, прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Натомість Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна може дати “повторного копняка” Росії, як зробила це під час Кримської війни 1853-1856 років.