24 жовтня міністерство оборони РФ заявило, що воно підготувало свої сили до роботи в умовах радіоактивного зараження після того, як Москва звинуватила Україну в планах підірвати "брудну бомбу", що Київ рішуче заперечує.

Про це пише Reuters.

Після тижнів зростання міжнародної напруги після погроз російського президента Володимира Путіна захистити “територіальну цілісність” РФ за допомогою ядерної зброї, це була перша конкретна заява Москви про зміну стану готовності її сил.

Під час телефонних розмов 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив міністрам оборони Заходу, що Москва вважає, що Україна готується підірвати таку бомбу — пристрій, що використовує звичайну вибухівку, наповнену радіоактивним матеріалом, для поширення забруднення на великій території.

Начальник військ ядерного, біологічного та хімічного захисту РФ генерал-лейтенант Ігор Кириллов зазначив, що метою такої атаки “було б звинуватити РФ в радіоактивному забрудненні, звинувативши її у підриві ядерної зброї низької якості”.

За його словами, Україна хотіла “зобразити РФ ядерним терористом”. За його словами, “метою провокації було б звинуватити РФ у застосуванні зброї масового ураження на українському полі бою і тим самим розгорнути потужну антиросійську кампанію у світі, спрямовану на підрив довіри до Москви”.

Кирилов підсумував, що “міністерством оборони організовано роботу щодо протидії можливим провокаціям з української сторони: сили і засоби приведені в готовність для виконання завдань в умовах радіоактивного зараження”.

Західні союзники України відкинули будь-які припущення про те, що Київ створює або планує використати “брудну бомбу”, а президент України Володимир Зеленський заявив, що це звинувачення є ознакою того, що Москва сама планувала таку атаку і звинуватить Київ.

Міністерство оборони РФ повідомило, що начальник російського генштабу Валерій Герасимов 24 жовтня телефонував своїм колегам із США та Великої Британії, щоб обговорити можливість використання Україною “брудної бомби”.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Росіяни розповідають, як “під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану”.

Завдання виготовити “брудної бомби”, на думку пропагандистів, отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, і Київського Інституту ядерних досліджень.

Наразі у РФ заявляють, що робота над “брудною бомбою” перебуває на завершальній стадії.

Своєю чергою Лекорню наголосив, що “Франція закликає РФ покласти край її агресивній війні проти України та зробити все можливе, щоб сприяти деескалації”.

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу вдруге за три дні поспілкувався з міністром оборони США Ллойдом Остіном і провів низку телефонних дзвінків з трьома іншими колегами з країн НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він запросив делегатів Міжнародного агентства з атомної енергії до України для спростування заяви Кремля про нібито розробку “брудної бомби”.

Сьогодні Резніков додав, що обговорив заяви РФ про “брудну бомбу” з іноземними союзниками. Серед них колеги з Франції, Туреччини та Великої Британії.