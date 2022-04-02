За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники мають намір повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Про це йдеться у дописі пресслужби Генштабу ЗСУ.

Щоб здійснити свої наміри окупанти спробують оточити угруповання Об’єднаних сил, які воюють на Донбасі, наголосили у Генеральному штабі.

Щодо інших напрямків, де українські військові борються проти російських загарбників, Генштаб повідомив наступне:

Ворог продовжить утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київщини та Чернігівщини. Ймовірно це буде у районах, які знаходяться поблизу держкордону України з Білоруссю та Росією відповідно.

На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається. У підрозділах збройних сил Білорусі продовжуються посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою Державою.

На Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Білорусі. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію російської федерації.

З Броварського напрямку на територію Курської області РФ було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої Держави залучено до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється).