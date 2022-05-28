Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).
Російські окупанти продовжують поступово завойовувати місто, проте оточити українських захисників їм не вдалося.
Українські війська гідно обороняють території Східної України та змогли уповільнити просування більшості російських військ.
За даними американського Інституту вивчення війни, найближчими днями російській війська продовжать поступове просування і, можливо, досягнуть успіху в оточенні Сєвєродонецька. Але російські операції навколо Ізюма залишаються у глухому куті, і окупанти, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.
Наразі вони просуваються від Лимана у напрямку як на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі, так і на південний схід на Сіверськ.
- Нагадаємо, що станом на початок 94-ої доби повномасштабного російського вторгнення, основні сили противника сконцентровані на Донецькому напрямку, де він проводить активні наступальні дії.
- За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують заяви командирів самопроголошеної “ЛНР”, що Сєвєродонецьк начебто оточено. Проте це не відповідає дійсності.
- Російські окупанти продовжують наступ у Луганській області, обстрілюючи населені пункти регіону. Унаслідок постійних обстрілів в області значні руйнування та знову є загиблі серед цивільних мешканців. Минулої доби загинуло 5 мирних осіб.