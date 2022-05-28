Російські військові погано себе проявили в бойових завданнях у міській місцевості протягом усієї війни, тому навряд чи вони зможуть швидко просуватися Сєвєродонецьком.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Російські окупанти продовжують поступово завойовувати місто, проте оточити українських захисників їм не вдалося.

Українські війська гідно обороняють території Східної України та змогли уповільнити просування більшості російських військ.

За даними американського Інституту вивчення війни, найближчими днями російській війська продовжать поступове просування і, можливо, досягнуть успіху в оточенні Сєвєродонецька. Але російські операції навколо Ізюма залишаються у глухому куті, і окупанти, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

Наразі вони просуваються від Лимана у напрямку як на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі, так і на південний схід на Сіверськ.