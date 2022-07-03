Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Відхід українців до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик миттєвого оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута.

Українські війська, ймовірно, здійснили навмисний відхід із Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста 2 липня. Геолокаційні відеозаписи показали, як російські війська невимушено обходять північні та південно-східні райони Лисичанська, що ISW дійшли до висновку, що українських сил залишилося небагато або зовсім немає у місті станом на 2 липня. Українські військові офіційно не оголосили про відведення військ, але й не повідомили про оборонні бої навколо Лисичанська. Міністр внутрішніх справ України Вадим Денисенко туманно зазначив, що російські війська мають “високу ймовірність” захопити Лисичанськ, але їм буде важко просуватися в Донецькій області повз Слов’янськ і Краматорськ.

Речник Нацгвардії України Руслан Музичук спростував повідомлення про захоплення та оточення російськими військами Лисичанська, але ці спростування, ймовірно, застарілі або помилкові.

Раніше посол “ЛНР” у Росії Родіон Мірошник заявляв, що українські війська почали відхід із Лисичанська 28 червня.