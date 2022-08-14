Війська РФ можуть змінити пріоритети наступу на північному сході Донецької області, щоб привернути увагу до українських контрнаступальних дій на півдні України.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

ISW припускали, що російські війська скоротили наступальні дії на схід від Сіверська та проводили спорадичні та обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські загородження навколишніх населених пунктів, починаючи з 6 серпня. Однак, змушені були констатувати, що з 11 серпня російські війська збільшили кількість обмежених наземних атак у Сіверському районі.

В Інституті вивчення війни атаки припускають, що разом із продовженням наступів у напрямку Бахмута це може означати спробу відтягнути українську техніку та особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області. Метою цих дій може бути спроба відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де ЗСУ проводить ефективні контратаки і, можливо, створює умови для початку контрнаступу.

Російські війська можуть сподіватися змістити як тактичну, так і риторичну увагу з півдня, щоб послабити тиск на власні операції вздовж Південної осі.