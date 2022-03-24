Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ракетних ударів російська армія завдала по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати, ймовірно, фосфорні бомби. Внаслідок ворожих дій за добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 – це житлові будинки.
Також обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Особливо важка ситуація наразі в Рубіжному, оскільки бої тривають посеред міста.
“В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння”, – наголосив Гайдай.
- Нагадаємо, Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський наголосив, що Росія зберігає за собою право використати ядерну зброю, якщо країну “спровокує” НАТО.
- Місяць тому Росія вдалась до широкомасштабного вторгнення в Україну. Всі ці дні українські захисники продовжують вести оборонну операцію, не даючи противнику досягти успіху. Наразі активна оборона триває на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.