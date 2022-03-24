Російські солдати вночі вдарили ракетами та запальними снарядами по Луганщині. Внаслідок злочинних дій РФ загинули 4 людини, з них 2 дитини. Ще 6 отримали поранення.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ракетних ударів російська армія завдала по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати, ймовірно, фосфорні бомби. Внаслідок ворожих дій за добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 – це житлові будинки.

Також обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Особливо важка ситуація наразі в Рубіжному, оскільки бої тривають посеред міста.

“В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння”, – наголосив Гайдай.