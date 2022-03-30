Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Наразі спостерігається рух ворожих військ уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Окупаційні війська продовжують акумулювати сили в районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зони відчуження в цілому. З населеного пункту Іванків зафіксовано рух змішаних колон російських автомобілів.

Наразі російські військові здійснюють перегрупування та зосереджують свої сили на проведенні наступальної операції на східному напрямку. Також вони нарощують матеріально-технічне забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

На тлі значних втрат живої сили, російське командування проводить комплектування своїх підрозділів військовослужбовцями з військових частин забезпечення, зокрема навчальних закладів.

Водночас намагання російського командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки з боку населення. У такий спосіб у Калінінградській області лише 17 осіб зголосилося стати “добровольцями”.

У Чернігові росіяни зосередилися на проведенні диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та наведенні артилерійських обстрілів по позиціях української армії.

Росіяни частково відступили з напрямку Броварів у бік кордону.

Поблизу Ізюму російські військові нарощують зусилля завдяки переміщенню окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ої танкової армії з інших напрямів.

На Донеччині росіяни продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосередили на взятті під свій контроль міст Маріуполь, Попасна та Рубіжне.