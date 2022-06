Про це повідомило міноборони Великої Британії у Twitter.

У Росії війна прискорила довгостроковий шлях держави до авторитаризму. Останніми тижнями Держдума РФ розпочала процес запровадження 20-річного ув’язнення для тих росіян, які воюють проти Російської Федерації.Також за публічний виступ проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Попри те, що більшість росіян стверджують, що вони підтримують так звану “спеціальну військову операцію”, частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою опозицію.

Мінооборони Великої Британії зазначає, що російський легіон Збройних сил України “Легіон Свобода Росії”, який був сформований у березні 2022 року і складається з колишніх військовослужбовців РФ брав участь у боях разом з українськими військовими.

Також недовіра та сумніви щодо повномасштабного вторгнення РФ на територію України посилилися серед російської еліти та олігархів. Кількість заявок на виїзд з країни свідчать про те, що 15 тисяч російських мільйонерів вже намагалися покинути країну.

Частина з них є противниками вторгнення РФ в Україну. А деякі просто намагаються уникнути фінансового впливу санкцій, накладених проти Росії. Якщо міграція продовжиться, то це призведе до великих втрат в економіці Росії.

