Про це повідомило міноборони Великої Британії у Twitter.
У Росії війна прискорила довгостроковий шлях держави до авторитаризму. Останніми тижнями Держдума РФ розпочала процес запровадження 20-річного ув’язнення для тих росіян, які воюють проти Російської Федерації.Також за публічний виступ проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Попри те, що більшість росіян стверджують, що вони підтримують так звану “спеціальну військову операцію”, частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою опозицію.
Мінооборони Великої Британії зазначає, що російський легіон Збройних сил України “Легіон Свобода Росії”, який був сформований у березні 2022 року і складається з колишніх військовослужбовців РФ брав участь у боях разом з українськими військовими.
Також недовіра та сумніви щодо повномасштабного вторгнення РФ на територію України посилилися серед російської еліти та олігархів. Кількість заявок на виїзд з країни свідчать про те, що 15 тисяч російських мільйонерів вже намагалися покинути країну.
Частина з них є противниками вторгнення РФ в Україну. А деякі просто намагаються уникнути фінансового впливу санкцій, накладених проти Росії. Якщо міграція продовжиться, то це призведе до великих втрат в економіці Росії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/pljjAjMaRI
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1WU2PBxHY
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 17, 2022
- Нагадаємо, що станом на початок 114-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема протягом минулої доби, 16 червня, українська авіація завдала ударів по скупчення окупантів у Херсонській області.
- Раніше повідомлялося, що російські мільйонери масово покидають РФ після її повномасштабного вторгнення на територію України.
- За інформацією Forbes, чимало мільярдерів, пов’язаних з Росією, не хочуть, аби їх називали росіянами. Наразі вони потрапили у складну ситуацію. Після анексії Росією Криму у 2014 році та вторгнення в Україну 34 російські мільярдери потрапили під санкції США, Великої Британії або Європейського Союзу. Влада країн заморозила їхні бізнеси, вистежила яхти та зупинила літаки.