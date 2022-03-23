Про це повідомляє пресслужба розвідки міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Згідно з повідомленням, поле битви на півночі України залишається переважно постійним.
Також російські сили, ймовірно, проводять реорганізацію перед відновленням широкомасштабних наступальних операцій.
Наразі окупаційні війська намагаються оточити Збройні сили України на сході, просуваючись з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.
Водночас росіяни все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/PCEfBZMADk
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gmDkmzjI7F
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2022
- Нагадаємо, що війська РФ знову обстріляли Київ. Внаслідок чого пошкоджено будівлі у Шевченківському та Святошинському районах.
- Зокрема станом на 8 годину 23 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинула 121 дитина та понад 160 отримали поранення.
- Варто зазначити, що українські воїни ліквідували командира бригади морських піхотинців РФ, які планували штурмувати Одесу.
- Вночі, 23 березня, російські окупанти завдали авіаудари по автомобільному мосту Чернігова через річку Десна. Йдеться про міст, який сполучав Чернігів з Києвом.