Про це повідомляє пресслужба розвідки міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Згідно з повідомленням, поле битви на півночі України залишається переважно постійним.

Також російські сили, ймовірно, проводять реорганізацію перед відновленням широкомасштабних наступальних операцій.

Наразі окупаційні війська намагаються оточити Збройні сили України на сході, просуваючись з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.

Водночас росіяни все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2022