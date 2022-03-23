У розвідці Великої Британії вважають, що російська армія намагається оточити Збройні сили України, які обороняють країну на сході, наближаючись до них із півночі та півдня.

Про це повідомляє пресслужба розвідки міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Згідно з повідомленням, поле битви на півночі України залишається переважно постійним.

Також російські сили, ймовірно, проводять реорганізацію перед відновленням широкомасштабних наступальних операцій.

Наразі окупаційні війська намагаються оточити Збройні сили України на сході, просуваючись з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.

Водночас росіяни все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.