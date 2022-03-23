Про це повідомляє пресслужба розвідки міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Згідно з повідомленням, поле битви на півночі України залишається переважно постійним.

Також російські сили, ймовірно, проводять  реорганізацію перед відновленням широкомасштабних наступальних операцій.

Наразі окупаційні війська намагаються оточити Збройні сили України на сході, просуваючись з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.

Водночас росіяни все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.