Російські війська намагаються перекинути додаткові сили для відновлення наступу у сторону Миколаєва

Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.
Позиції українських військ та населені пункти з цивільними жителями росіяни продовжують вкривати з артилерійського і мінометного озброєння, а також реактивними системами залпового вогню.
На Херсонщині стабільно складна ситуація по всій області, вибухи та обстріли в усіх районах. Місцеві мешканці інформують про мінування мостів та доріг, яким жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.
У населених пунктах тергромад, які межують з сусідніми областями та перебувають на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ. Гуманітарні коридори окупанти не надають ані для людей, ані для підвезення води, продуктів, ліків.
“В Чорному морі корабельне угруповання противника без змін складу та завдань продовжує піратську практику зазіхання на чужі території та майно, залякуючи цивільні іноземні судна застосуванням зброї. У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону”, – зазначили у повідомленні.
- Нагадаємо, Україна виключила припинення вогню або поступки Москві, оскільки РФ активізувала наступ на Донбасі та робить спробу захопити всю Луганську область.
- Водночас російська армія відчуває брак особового складу батальйонів морської піхоти. Щоб зменшити їхню нестачу до підрозділів скеровують навіть корабельних кухарів.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації. Загальний термін діятиме ще 90 днів, тобто до 23 серпня.