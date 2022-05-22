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Російські війська намагаються перекинути додаткові сили для відновлення наступу у сторону Миколаєва

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. Попри відсутність активних наступальних дій вже протягом тривалого часу, наявна інформація про підтягування резервів ворожої сили та техніки.

Неділя, 22 травня 2022, 23:38
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Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.

Позиції українських військ та населені пункти з цивільними жителями росіяни продовжують вкривати з артилерійського і мінометного озброєння, а також реактивними системами залпового вогню.

На Херсонщині стабільно складна ситуація по всій області, вибухи та обстріли в усіх районах. Місцеві мешканці  інформують про мінування мостів та доріг, яким жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

У населених пунктах тергромад, які межують з сусідніми областями та перебувають на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ. Гуманітарні коридори окупанти не надають ані для людей, ані для підвезення води,  продуктів, ліків.

“В Чорному морі корабельне угруповання противника без змін складу та завдань продовжує піратську практику зазіхання на чужі території та майно, залякуючи  цивільні іноземні судна застосуванням зброї. У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону”, – зазначили у повідомленні.

Теги: Миколаїв, ЗСУ, Миколаїв, російсько-українська війна, Херсон

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