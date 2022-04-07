Російські військові сили намагаються стерти з лиця Землі обложене південне місто Маріуполь, повідомив український військовий командир, який зараз перебуває в Маріуполі. Ситуацію в місті він назвав гуманітарною катастрофою – заблоковані місцеві жителі не мають доступу до їжі та води.

Цитує українського військового американський телеканал CNN.

“Це гуманітарна катастрофа. Військові, які брали участь в активних бойових діях, тут повністю оточені. Є проблеми із постачанням води, їжі, ліків та загального постачання. Дуже складна ситуація”, – сказав заступник командира батальйону морської піхоти в Маріуполі Сергій Волина.

Він додав, що українські військові перебувають в оточенні в Маріуполі вже понад 40 днів – і сили ворога значно переважають.

“Ворог переважає нас чисельно, а за озброєнням, артилерією у них є артилерія морського базування, танки, бронетехніка і, звісно, ​​міномети. Нам важко”, – сказав Волина.

“Це просто повітряні бомбардування… Вони просто стирають місто з лиця Землі, і скрізь, де є підкріплення, вони також використовують свої танки, щоб розгромити е”, – продовжив він.

Волина служив в українських війська ще під час анексії Криму у 2014 році та брав участь у військових операціях у Донецькій та Луганській областях, які зараз частково контролюються підтримуваними Росією сепаратистами.

На питання, чи може він зараз воювати проти колишніх колег, які перейшли на російську сторону, він відповів: “Так, звичайно, це цілком можливо”.

Він назвав “дивною ситуацією” те, що колишні військовослужбовці або українські морські піхотинці та берегова охорона Чорноморського флоту “зараз воюють” у російських підрозділах, назвавши їх “ворогами нашої країни”.

Що стосується цілей Росії, коли йдеться про Маріуполь, він сказав, що, по-перше, Росія хоче використовувати місто для “забезпечення водопостачанням Криму”. Друга мета Росії в Маріуполі — “захопити всю прибережну територію, біля Азовського та Чорного морів і відрізати Україну від виходу до моря”.

За його словами, Росія лише досягає мети завдяки своїй значній авіаційній потужності. Сухопутні війська РФ значно слабші за українські.

“Коли б вони не наближалися до нас, вони зазнають величезних втрат. Тому після цього, зазнавши початкової поразки, їхні морські піхотинці деморалізовані, тому вони намагаються увійти в місто лише тоді, коли воно зруйноване”, – додав він.