Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські сили намагаються створити "коридор" навколо столиці, щоб перекрити шляхи постачання.

Про це вона розповіла в етері телемарафону UAразом.

“Ворог намагається зробити коридор навколо Києва та перекрити транспортні шляхи”, – сказала Ганна Маляр.

Заступниця міністра додала, що оборона Києва триває, і вона серйозна – задіяні сухопутні, десантні війська, ССО, тероборона. Маляр відзначила активність в обороні і самих містян. Російським військовим непросто пробити такий опір, але вони не полишають своїх спроб. Їх мета – захопити Україну.

“Ворогові дуже важко. Але треба говорити чесно: ворог все-таки не припиняє спроб захопити Київ. Бо взяти Київ, по суті, означає захопити Україну. Тож, це їхня мета”, – наголосила вона.

Сьогодні пресслужба Київської обласної військової адміністрації повідомила, що території навколо західних передмість Бучі, Ірпіня, Гостомеля та Макарова, а також Житомирська траса та райони на північ від Вишгорода залишаються дуже небезпечними – є великий ризик обстрілів з боку російських військ.

“За минулу добу зафіксовано понад 40 інцидентів обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.