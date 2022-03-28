Про це вона розповіла в етері телемарафону UAразом.
“Ворог намагається зробити коридор навколо Києва та перекрити транспортні шляхи”, – сказала Ганна Маляр.
Заступниця міністра додала, що оборона Києва триває, і вона серйозна – задіяні сухопутні, десантні війська, ССО, тероборона. Маляр відзначила активність в обороні і самих містян. Російським військовим непросто пробити такий опір, але вони не полишають своїх спроб. Їх мета – захопити Україну.
“Ворогові дуже важко. Але треба говорити чесно: ворог все-таки не припиняє спроб захопити Київ. Бо взяти Київ, по суті, означає захопити Україну. Тож, це їхня мета”, – наголосила вона.
Сьогодні пресслужба Київської обласної військової адміністрації повідомила, що території навколо західних передмість Бучі, Ірпіня, Гостомеля та Макарова, а також Житомирська траса та райони на північ від Вишгорода залишаються дуже небезпечними – є великий ризик обстрілів з боку російських військ.
“За минулу добу зафіксовано понад 40 інцидентів обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Києві через обстріли 82 тис. абонентів лишилися без світла – це будинки на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці.
- Також над Києвом минулого вечора збили ракету. Вона впала на територію приватної садиби у Дарницькому районі, спровокувавши займання.