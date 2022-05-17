Триває вісімдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Росіяни не полишають спробу відновити боєздатність своїх підрозділів, перекидаючи їх у Крим.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Так, зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території РБ по об’єктах інфраструктури на території України.

На Харківському напрямку підрозділи ворога основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Росіяни намагались покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мали.

На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

Водночас на Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка-Новоселівка Друга, успіху не мав.

На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.