Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.
Водночас противник продовжує наступ, перетнувши український кордон у напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.
Також у штабі повідомили про роботу диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.
Наразі відомо, що угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії. Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Нещодавно речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що основана мета вторгнення російської армії в Україну – демілітаризація.
- Також міністр оборони Олексій Рєзніков розповів, що російські окупанти зазнали значні втрати. Зокрема українські захисники знищили ворожі танки, літаки та гелікоптери.
- Відомо, що в Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.