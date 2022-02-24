Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.

Водночас противник продовжує наступ, перетнувши український кордон у напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Також у штабі повідомили про роботу диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

Наразі відомо, що угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії. Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.