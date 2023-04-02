Зимовий наступ росіян не досягнув поставленої Кремлем мети щодо захоплення територій по адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов 22 грудня заявив, що російські війська зосередили більшість своїх зусиль на захопленні Донецької області, а на початку лютого – розпочали зимову наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна-Лиман.

Наголошено, що Міністерство оборони Великої Британії зауважило, що Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом і досяг лише незначних успіхів, витрачаючи мобілізований персонал.

Як повідомляється, російські мілблогери стурбовані тим, що окупаційні війська повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українських контрнаступів. Також вони висловили своє занепокоєння щодо неспроможності Росії продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо війська не зможуть утримати під контролем Бахмут та Авдіївку впродовж наступних тижнів.

“ISW давно оцінював, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним через постійну нездатність командування РФ зрозуміти часові та просторові відносини, пов’язані з такою кампанією”, – йдеться у звіті.

Крім того, за даними аналітиків, Росії бракуватиме бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а триваючі призовні кампанії РФ на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів.