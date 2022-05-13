Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Зазначається, що РФ намагається здійснити прорив до Слов’янська та Краматорська, зосередивши сили на околицях Ізюма та Сєвєродонецька.
Основною метою окупантів на цьому напрямку залишається оточення українських воїнів у зоні ООС, таким чином ізолюючи їх від підтримки чи посилення.
Також розвідка Великої Британії підтвердила, що українським захисникам вдалось завадити росіянам переправитись через річку Сіверський Донець. Підірвавши понтонні переправи окупантів, ЗСУ знищили і значну частину бронетанкових маневрених елементів принаймі однієї російської БТГр.
Намагання окупантів переправитись через річку є ризикованим кроком, який свідчить про те, що командування РФ зазнає значного тиску, щоб досягти прогресу на сході України.
Однак російські війська не досягли жодного значного просування, попри те, що зосередили на Донбасі найбільшу кількість сил після виведення та передислокації підрозділів з Київської та Чернігівської областей.
- Нагадаємо, окупанти відступають на півночі Харківської області для подальшого перегрупування та посилення своїх позицій на південно-східному фронті.
- Також колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес прогнозує, що цього літа Збройні сили України відтиснуть окупаційні російські війська на позиції, які вони займали 23 лютого.