За даними розвідки Сполученого Королівства, російські окупанти докладають значних зусиль, щоб захопити населені пункти на Донбасі, однак значного прогресу досягти не можуть.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що РФ намагається здійснити прорив до Слов’янська та Краматорська, зосередивши сили на околицях Ізюма та Сєвєродонецька.

Основною метою окупантів на цьому напрямку залишається оточення українських воїнів у зоні ООС, таким чином ізолюючи їх від підтримки чи посилення.

Також розвідка Великої Британії підтвердила, що українським захисникам вдалось завадити росіянам переправитись через річку Сіверський Донець. Підірвавши понтонні переправи окупантів, ЗСУ знищили і значну частину бронетанкових маневрених елементів принаймі однієї російської БТГр.

Намагання окупантів переправитись через річку є ризикованим кроком, який свідчить про те, що командування РФ зазнає значного тиску, щоб досягти прогресу на сході України.

Однак російські війська не досягли жодного значного просування, попри те, що зосередили на Донбасі найбільшу кількість сил після виведення та передислокації підрозділів з Київської та Чернігівської областей.