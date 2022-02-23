Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Ґутерріш заявив, що російські війська не можна називати миротворцями, оскільки вони ввійшли на територію України без її згоди.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті ООН.

Зокрема, за його словами, події, що відбуваються в окупованих районах Донецької та Луганської областей, не є “геноцидом”.

Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок”, – наголосив Ґутерріш.

ООН не вважає миротворцями російських військовослужбовців, які увійшли на територію так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас Генеральний секретар організації закликав Росію повністю дотримуватися Статуту ООН.

Принципи Статуту ООН – це не меню a la carte. Їх не можна застосовувати вибірково. Держави-члени ООН прийняли їх усі й повинні дотримуватися їх усіх”, – зауважив Ґутерріш.

Нещодавно на брифінгу у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах” та поширювати дезінформацію.

Варто нагадати, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.

Напередодні цього він скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.