Схоже, що росіяни забезпечили достатню позиційну перевагу, щоб здійснити поворотний рух проти певних частин Бахмута, але ще не змусили українські сили відступити та, швидше за все, не зможуть найближчим часом оточити місто.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що 4 березня російські ворожі війська провели один обмежений наступ поблизу Бахмута, проте знову зазнали невдачі.

“Українські офіційні особи повторили, що українські сили продовжують контролювати ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК “Вагнер” залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі”, – пояснюється у звіті.

За даними аналітиків ISW, російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що окупанти зможуть незабаром оточити Бахмут, а тим більше, що вони зможуть взяти місто штурмами. Загарбникам, скоріше, вдалося просунутися досить близько до критично важливих наземних ліній зв’язку з північного сходу.

Також додається, що, можливо, росіяни мали намір оточити Збройні сили України в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж ризикне потрапити в оточення.

ISW оцінює, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що ЗСУ все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті.