Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що 4 березня російські ворожі війська провели один обмежений наступ поблизу Бахмута, проте знову зазнали невдачі.

“Українські офіційні особи повторили, що українські сили продовжують контролювати ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК “Вагнер” залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі”, – пояснюється у звіті.

За даними аналітиків ISW, російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що окупанти зможуть незабаром оточити Бахмут, а тим більше, що вони зможуть взяти місто штурмами. Загарбникам, скоріше, вдалося просунутися досить близько до критично важливих наземних ліній зв’язку з північного сходу.

Також додається, що, можливо, росіяни мали намір оточити Збройні сили України в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж ризикне потрапити в оточення.

ISW оцінює, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що ЗСУ все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті. 