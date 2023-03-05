Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
Зазначено, що 4 березня російські ворожі війська провели один обмежений наступ поблизу Бахмута, проте знову зазнали невдачі.
“Українські офіційні особи повторили, що українські сили продовжують контролювати ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК “Вагнер” залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі”, – пояснюється у звіті.
За даними аналітиків ISW, російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що окупанти зможуть незабаром оточити Бахмут, а тим більше, що вони зможуть взяти місто штурмами. Загарбникам, скоріше, вдалося просунутися досить близько до критично важливих наземних ліній зв’язку з північного сходу.
Також додається, що, можливо, росіяни мали намір оточити Збройні сили України в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж ризикне потрапити в оточення.
ISW оцінює, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що ЗСУ все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті.
- Станом на вечір 4 березня 2023 року українські захисники продовжують тримати оборону міста Бахмут, відбивати ворожі атаки біля Куп’янська та Кремінної, а також завдавати ударів по позиціях ворогів на Півдні України. Ситуація зображена на відповідній карті бойових дій.
- Російські війська протягом тривалого часу намагаються окупувати місто Бахмут на Донеччині. Причиною називають його стратегічну цінність у війні. Йдеться про автомобільні сполучення з іншими містами області.
- Україна налаштована утримувати Бахмут на Донеччині допоки зможе. Наскільки високу ціну Київ готовий заплатити? Що може змусити відкликати ЗСУ? І як би виглядав відступ та що б він означав?
- За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові, ймовірно, готуються до виведення своїх сил з Бахмута на Донеччині.