Мер міста Бровари Ігор Сапожко констатував, що місто Бровари (Київська область) сьогодні вранці обстріляли російські війська.

Про це мер міста розповів у відеозверненні, розміщеному в Fаcebook.

Російські ракети влучили в низку інфраструктурних об’єктів у місті. У зв’язку із цим можливі перебої з електроенергією, водопостачанням і каналізацією.

Усі служби наразі, за словами Сапожка, працюють у посиленому режимі. Він закликав містян зберігати спокій.

Мер Броварів також наголосив, що війна продовжується та закликав не “бігти з телефоном і знімати відосики, звертатись до людей, знімати себе на фоні певних речей”.