Про це мер міста розповів у відеозверненні, розміщеному в Fаcebook.
Російські ракети влучили в низку інфраструктурних об’єктів у місті. У зв’язку із цим можливі перебої з електроенергією, водопостачанням і каналізацією.
Усі служби наразі, за словами Сапожка, працюють у посиленому режимі. Він закликав містян зберігати спокій.
Мер Броварів також наголосив, що війна продовжується та закликав не “бігти з телефоном і знімати відосики, звертатись до людей, знімати себе на фоні певних речей”.
- Нагадаємо, зранку російська військові атакували з артилерії Кремінну Луганської області. Внаслідок обстрілу одна людина зазнала поранень.
- Вчора у Харкові під час ракетного обстрілу з боку РФ була знищена громадська кухня всесвітньовідомого шеф-кухаря Хосе Андреса.